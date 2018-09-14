День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Футзал. Женская сборная Украины победила Беларусь в отборе на Евро-2019
Футзал. Женская сборная Украины победила Беларусь в отборе на Евро-2019
Новости: Состав сборной Украины на матч с Испанией
Состав сборной Украины на матч с Испанией
Новости: Названа дата боя Гвоздик - Стивенсон
Названа дата боя Гвоздик - Стивенсон
Новости: Кубок Дэвиса. Украина проиграла в стартовом матче
Кубок Дэвиса. Украина проиграла в стартовом матче
X

Джошуа: После нашего боя Поветкин будет чувствоваться себя на 69 лет

Энтони Джошуа
16:17 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа уверен, что легко справится с Александром Поветкиным.

"Я уже чемпион, но все еще учусь у своих спарринг-партнеров. Они очень талантливые игроки. Однако у них есть шанс покинуть ринг, а вот Поветкин вынужден будет быть со мной в ринге до конца. Мы увидим, сумеет ли он выжить.

На нашем уровне нельзя считать, что каждый твой удар может отправить оппонента в нокаут, поскольку в ринг выходят крепкие ребята — им есть ради чего сражаться. Нужно планомерно идти к своей победе, раунд за раундом. Сколько раундов мне понадобится для победы? От шести до восьми раундов.

Поветкину 39 лет? После нашего боя он будет чувствоваться себя на 69", - заявил Джошуа.

Напомним, что Энтони Джошуа проведет бой с россиянином Александром Поветкиным 22-го сентября в Лондоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)

Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)
Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)

Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)
Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре
Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)

Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)
Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)

Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Пакьяо: Хан не хочет драться со мной Головкин - Альварес: на поединке ожидается аншлаг "Сломать рыжего": Тренер Головкина рассказал о стратегии на бой с Альваресом

Последние новости

Диета 2018: фруктовая диета для очищения организма Синхронизация ЛЭП в ЕС: в Брюсселе одобрили технический сценарий BMW представила новую модификацию X2
Сегодня читают в спорте
01 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
02 Суркис: Раньше я бы убрал Хацкевича
03 Игрок сборной Украины о переезде в Россию: Очень сложно смешивать спорт с политикой
04 Башир дал прогноз на бой Джошуа - Поветкин
05 Бывшая звезда футбола весит больше 100 кг
Новости сегодня
17:12 Дефицит внешней торговли Украины достиг $4 млрд
17:07 Веселая пятница: смешные фото для тех, кто готов зажигать
17:04 Кабмин не планирует отстранять Омеляна от должности на время следствия
17:00 Головкин - Альварес: лучшие удары боксеров (Видео)
17:00 Ученые пересмотрели гипотезу происхождения Британских островов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина выиграла у РФ апелляцию в деле по "долгу Януковича"
Украина выиграла у РФ апелляцию в деле по "долгу Януковича"
Новости: Порошенко выступит в Раде 20 сентября
Порошенко выступит в Раде 20 сентября
Новости: Суд отпустил Омеляна из зала заседаний на поруки
Суд отпустил Омеляна из зала заседаний на поруки
Новости: Маникюр 2018: изумительный маникюр для самых смелых (Фото)
Маникюр 2018: изумительный маникюр для самых смелых (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь