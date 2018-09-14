Джошуа: После нашего боя Поветкин будет чувствоваться себя на 69 лет

"Я уже чемпион, но все еще учусь у своих спарринг-партнеров. Они очень талантливые игроки. Однако у них есть шанс покинуть ринг, а вот Поветкин вынужден будет быть со мной в ринге до конца. Мы увидим, сумеет ли он выжить.

На нашем уровне нельзя считать, что каждый твой удар может отправить оппонента в нокаут, поскольку в ринг выходят крепкие ребята — им есть ради чего сражаться. Нужно планомерно идти к своей победе, раунд за раундом. Сколько раундов мне понадобится для победы? От шести до восьми раундов.

Поветкину 39 лет? После нашего боя он будет чувствоваться себя на 69", - заявил Джошуа.

Напомним, что Энтони Джошуа проведет бой с россиянином Александром Поветкиным 22-го сентября в Лондоне.