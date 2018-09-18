Головкина и Альвареса отстранили от проведения боев

Сауль Альварес и Геннадий Головкин отстранены от боев после своего поединка, который прошел в Лас-Вегасе. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC).

Отстранение является обычной процедурой для боксеров после проведения боя, чтобы они успели восстановиться.

Головкин временно отстранен от поединков до 31 ноября, тогда как Альварес - до 15 ноября.

Напомним, Альварес победил Головкина в бою-реванше решением судей. После поединка тренер Головкина сказал, что нужно организовать третий поединок боксеров, на что мексиканец ответил согласием.