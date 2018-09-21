Дзинзирук: Конгресс WBC в Киеве даст толчок молодежи для занятий боксом

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе украинец Сергей Дзинзирук, во время пресс-конференции проходившей в Klitschko Expo, которая была посвящена предстоящему 56-му Конгрессу WBC, поделился с luckypunchnet мнением относительно этого важнейшего мероприятия, которое пройдёт в столице Украины с 30 сентября по 5 октября.

Дзинзирук ждет с нетерпением встречи на Конгрессе с легендарным британцем Ленноксом Льюисом и своим экс-оппонентом аргентинцем Серхио Мартинесом. Также Сергей Дзинзирук высказал свое мнение по поводу предстоящего боя Александра Усика против Тони Беллью и завоевании украинцем британской публики.