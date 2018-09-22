Уайлдер - Фьюри: боксеры подписали контракт на бой

Чемпион WBC в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер и бывший чемпион мира в этом весе, британец Тайсон Фьюри объявили в соцсетях о подписании контракта на бой, который они анонсировали еще в августе после победы Фьюри над Францеско Пианетой в Белфасте. Ранее промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что официальная пресс-конференция пройдет в понедельник в Лондоне.

По информации ringtv.com, этот бой состоится 1 декабря и будет транслироваться американским телеканалом Showtime по системе платных трансляций. Место проведения поединка пока не выбрано, но ожидается, что это будет либо Лас-Вегас, либо Лос-Анджелес.