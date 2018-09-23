Усик хочет боксировать с Джошуа в следующем году (Видео)

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО), который посетил бой Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) против Александра Поветкина (34-2, 24 КО), ответил на вопрос журналиста о том интересует ли его встреча британцем, передает Xsport.

Бой с Энтони Джошуа интересует тебя?

Сейчас?

Нет, нет… в следующем году

Да, конечно. Я буду с ним боксировать, понял?

Напомним, Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде. Следующий бой он проведет в апреле 2019 года. При этом Усик в ноябре этого года подерется с другим британцем Тони Белью (30-2-1, 20 КО).