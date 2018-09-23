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Усик и Джошуа провели своеобразную дуэль взглядов после нокаута Поветкина

Александр Усик посетил бой Джошуа - Поветкин
20:22 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер WBO

Новости спорта: Александр Усик посетил вечер бокса в Лондоне, главным событием которого стал поединок Энтони Джошуа - Александр Поветкин.

Накануне чемпион мира WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) эффектно нокаутировал россиянина Александра Поветкина (34-2, 24 КО). На этом бое присутствовал абсолютный чемпион мира в тяжелом дивизионе Александр Усик (15-0, 11 КО), который с первых рядов наблюдал за поединком своего потенциального соперника, сообщает Xsport.

Напомним, после боя Джошуа — Поветкин Усик пообещал, что встретится с Энтони уже в следующем году.

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