Усик и Джошуа провели своеобразную дуэль взглядов после нокаута Поветкина

Накануне чемпион мира WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) эффектно нокаутировал россиянина Александра Поветкина (34-2, 24 КО). На этом бое присутствовал абсолютный чемпион мира в тяжелом дивизионе Александр Усик (15-0, 11 КО), который с первых рядов наблюдал за поединком своего потенциального соперника, сообщает Xsport.

Напомним, после боя Джошуа — Поветкин Усик пообещал, что встретится с Энтони уже в следующем году.