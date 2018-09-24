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Джошуа рассказал о своих планах на будущее

Энтони Джошуа
10:31 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Британец рассказал о своих планах на будущее.

Энтони Джошуа, который в субботу вечером нокаутировал Александра Поветкина, заявил о том, что теперь твердо намерен даться с Дионтеем Уайлдером:

«Даже если Уайлдер проиграет Фьюри я буду драться с ним, потому что он – большое имя и люди хотят увидеть наш бой в любом случае. Так что я в любом случае хочу боя с Уайдером.

Фьюри должен сфокусироваться на Уайлдере. Ему нужно думать только об этом и тогда он сделает свою работу хорошо. Может быть, у него будет хороший план на бой, так что удачи ему».

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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