Усик прибыл в Киев на Конгресс WBC
Новости спорта: Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик прибыл в Киев на Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC).
Украинский боксер Александр Усик прибыл в столицу Украины сразу после лондонской пресс-конференции со своим следующим соперником британцем Тони Беллью. Об этом сообщает XSPORT.
Вместе с боксером в Киев прибыли промоутер Александр Красюк, президент WBC Маурисио Сулейман и его брат Пепе Сулейман.
Ранее свое участие в Конгрессе WBC, который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября, подтвердили Мэнни Пакьяо, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес, а также потенциальный соперник Александра Усика Тони Беллью и мексиканец Хулио Сезар Чавес.
Всего в Киев прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры, президенты федераций, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал вечный чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко.