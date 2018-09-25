Усик прибыл в Киев на Конгресс WBC

Украинский боксер Александр Усик прибыл в столицу Украины сразу после лондонской пресс-конференции со своим следующим соперником британцем Тони Беллью. Об этом сообщает XSPORT.

Вместе с боксером в Киев прибыли промоутер Александр Красюк, президент WBC Маурисио Сулейман и его брат Пепе Сулейман.

Ранее свое участие в Конгрессе WBC, который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября, подтвердили Мэнни Пакьяо, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес, а также потенциальный соперник Александра Усика Тони Беллью и мексиканец Хулио Сезар Чавес.

Всего в Киев прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры, президенты федераций, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал вечный чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко.