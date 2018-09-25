Диллиан Уайт дал неутешительный для Усика прогноз на бой с Беллью

Британский боксер Диллиан Уайт заявил, что считает своего соотечественника Тони Беллью фаворитом в поединке с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.

“Я ставлю на досрочную победу Беллью в бою с Усиком. Многие люди могут посмеяться над моими словами, но у Белью всегда есть шанс панчера”, - приводит слова Уайта iFL TV.

Напомним, что недавно состоялась совместная пресс-конференция Беллью и Усика, на которой также состоялась первая дуэль взглядов между боксерами. Также Усик объяснил, почему выбрал своим следующим соперником именно Беллью.