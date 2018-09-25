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Диллиан Уайт дал неутешительный для Усика прогноз на бой с Беллью

Диллиан Уайт
20:22 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Британец Диллиан Уайт считает, что его соотечественник возьмет верх в этой встрече.

Британский боксер Диллиан Уайт заявил, что считает своего соотечественника Тони Беллью фаворитом в поединке с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.

“Я ставлю на досрочную победу Беллью в бою с Усиком. Многие люди могут посмеяться над моими словами, но у Белью всегда есть шанс панчера”, - приводит слова Уайта iFL TV.

Напомним, что недавно состоялась совместная пресс-конференция Беллью и Усика, на которой также состоялась первая дуэль взглядов между боксерами. Также Усик объяснил, почему выбрал своим следующим соперником именно Беллью.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Диллиан Уайт, Новости бокса, Тони Беллью.
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