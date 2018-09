Официально названы дата и место боя Ломаченко - Педраса

Поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBA украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и обладателем пояса WBО пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО) пройдет 8-го декабря в Нью-Йорке, сообщает промоутерская компания Top Rank.

#LomaPedraza

For lightweight supremacy

Dec. 8th

Only on @ESPN pic.twitter.com/51Cjgu8DFv

— Top Rank Boxing (@trboxing) 25 сентября 2018 г.