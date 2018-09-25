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Официально названы дата и место боя Ломаченко - Педраса

Василий Ломаченко
21:05 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Боксеры впервые будут защищать чемпионские титулы в легком весе.

Поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBA украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и обладателем пояса WBО пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО) пройдет 8-го декабря в Нью-Йорке, сообщает промоутерская компания Top Rank.

Бой на арене «Мэдисон Сквер Гарден» станет главным событием вечера. В этом поединке оба боксера впервые будут защищать чемпионские титулы в легком весе. Ломаченко проведет третий бой в театре Madison Square Garden. Ранее он побеждал здесь Гильермо Ригондо и Хорхе Линареса.

Последний бой Педрасы - соперника Ломаченко (Видео)

Ранее сообщалось, что Ломаченко может встретиться с Хосе Педрасой 1 декабря в США.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хосе Педраса.
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