Официально названы дата и место боя Ломаченко - Педраса

Поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBA украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и обладателем пояса WBО пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО) пройдет 8-го декабря в Нью-Йорке, сообщает промоутерская компания Top Rank.

Бой на арене «Мэдисон Сквер Гарден» станет главным событием вечера. В этом поединке оба боксера впервые будут защищать чемпионские титулы в легком весе. Ломаченко проведет третий бой в театре Madison Square Garden. Ранее он побеждал здесь Гильермо Ригондо и Хорхе Линареса.

Ранее сообщалось, что Ломаченко может встретиться с Хосе Педрасой 1 декабря в США.