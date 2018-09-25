Официально названы дата и место боя Ломаченко - Педраса
Новости спорта: Боксеры впервые будут защищать чемпионские титулы в легком весе.
Поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBA украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и обладателем пояса WBО пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО) пройдет 8-го декабря в Нью-Йорке, сообщает промоутерская компания Top Rank.
#LomaPedraza
For lightweight supremacy
Dec. 8th
Only on @ESPN pic.twitter.com/51Cjgu8DFv
— Top Rank Boxing (@trboxing) 25 сентября 2018 г.
Бой на арене «Мэдисон Сквер Гарден» станет главным событием вечера. В этом поединке оба боксера впервые будут защищать чемпионские титулы в легком весе. Ломаченко проведет третий бой в театре Madison Square Garden. Ранее он побеждал здесь Гильермо Ригондо и Хорхе Линареса.
Последний бой Педрасы - соперника Ломаченко (Видео)
Ранее сообщалось, что Ломаченко может встретиться с Хосе Педрасой 1 декабря в США.