Первая партия билетов на бой Уайлдер - Фьюри была распродана за 25 минут

Запланированный на 1 декабря в Лос-Анджелесе поединок между действующим чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем титулов в дивизионе, лишившимся поясов из-за проблем с допингом и наркотиками, а также длительного простоя, Тайсоном Фьюри принесет организаторам хорошие деньги.

Как заявил один из промоутеров Уайлдера Лу ДиБелла, первая партия билетов на сумму в один миллион долларов была распродана за 25 минут после начала продаж.