Джошуа может перехватить соперника у Усика

Новости спорта: Энтони Джошуа могут обязать провести бой с Диллиан Уайтом.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, и IBO Энтони Джошуа уже успел вернутся в тренажерный зал после отдыха, но имя его следующего соперника пока не известно. Однако, стало известно, что британскому чемпиону придется проводить обязательную защиту титула Всемирной боксерской организации (WBO) согласно соглашению боксерских федераций об очередности защит чемпионских титулов в хевивейте.

Первым номером рейтинга WBO в супертяжелом весе и номинально обязательным претендентом на титул Джошуа является еще один британец - Диллиан Уайт, которому предстоит 22 декабря провести бой-реванш против Дерека Чисоры (первый бой боксеры провели в 2016 году и тогда Уайт победил раздельным решением судей, - прим. ред.).

Добавим, ранее Диллиан Уайт после боя Усик -Беллью вызвал украинца на бой в супертяжелом весе,а промоутер Усика называл Уайта одним из шагов на пути к большому бою Усик - Джошуа.

1 декабря состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBC Уайлдер - Фьюри, а бой Джошуа с победителем этой схватки может стать самым громким событием в мире бокса последних лет.

Следующий бой Энтони Джошуа проведет в 2019 году 22 апреля на стадионе "Уэмбли".