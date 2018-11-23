Деревянченко посетит бой Ломаченко против Педрасы

Новости спорта: Украинский боксер Сергей Деревянченко планирует посетить чемпионский бой Ломаченко - Падраса

Бывший претендент на пояс IBF в среднем весе Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) посетит следующий бой Василия Ломаченко, сообщается на странице в Facebook Luckypunch.net.

Напомним, что Ломаченко (11-1, 9 КО) сразится с пуэрториканцем Хосе Педрасой 8 декабря в Нью-Йорке.

На кону будут стоять титулы WBA и WBO в легком весе, таким образом, этот бой станет первым объединительным для украинца в карьере.

Также планирует посетить поединок абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

Ранее сообщалось, что готовится к бою Ломаченко помогает российский боксер Александр Беспутин.