Деревянченко посетит бой Ломаченко против Педрасы

Бывший претендент на пояс IBF в среднем весе Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) посетит следующий бой Василия Ломаченко, сообщается на странице в Facebook Luckypunch.net.
Напомним, что Ломаченко (11-1, 9 КО) сразится с пуэрториканцем Хосе Педрасой 8 декабря в Нью-Йорке.
На кону будут стоять титулы WBA и WBO в легком весе, таким образом, этот бой станет первым объединительным для украинца в карьере.
Также планирует посетить поединок абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.
Ранее сообщалось, что готовится к бою Ломаченко помогает российский боксер Александр Беспутин.