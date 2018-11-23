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Ломаченко: Горжусь тем, что родился в Украине

Ломаченко: Горжусь тем, что родился в Украине
21:33 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Василий Ломаченко рассказал о своих чувствах в момент поднятия флага Украины после боев.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко проводит свою подготовку к бою против чемпиона мира WBO в том же весе Хосе Педрасы. Накануне поединка украинский чемпион дал большое интервью BoxNation, в котором он вспомнил свое поражение от Салидо а также поведал о своем желании провести бой в Британии.

Деревянченко посетит бой Ломаченко против Педрасы

Кроме того, Василий рассказал, что горд быть украинцем. "Хай-тек" признался, что испытывает счастье, поднимая и демонстрируя украинский флаг после поединков.

"В Украине живут мои родители и там они дали мне жизнь, и они мне дали шанс стать великим спортсменом, большим спортсменом. Родная  земля подняла меня", - рассказал чемпион.

Напомним, 8 декабря в Нью-Йорке состоится масштабный вечер бокса, главным событием которого станет бой Ломаченко - Педраса.

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Бокс, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Ломаченко - Педраса, Василий Ломаченко - Хосе Педраса.
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