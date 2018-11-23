Ломаченко: Горжусь тем, что родился в Украине

Новости спорта: Василий Ломаченко рассказал о своих чувствах в момент поднятия флага Украины после боев.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко проводит свою подготовку к бою против чемпиона мира WBO в том же весе Хосе Педрасы. Накануне поединка украинский чемпион дал большое интервью BoxNation, в котором он вспомнил свое поражение от Салидо а также поведал о своем желании провести бой в Британии.

Кроме того, Василий рассказал, что горд быть украинцем. "Хай-тек" признался, что испытывает счастье, поднимая и демонстрируя украинский флаг после поединков.

"В Украине живут мои родители и там они дали мне жизнь, и они мне дали шанс стать великим спортсменом, большим спортсменом. Родная земля подняла меня", - рассказал чемпион.

Напомним, 8 декабря в Нью-Йорке состоится масштабный вечер бокса, главным событием которого станет бой Ломаченко - Педраса.