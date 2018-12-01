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Гвоздик - Стивенсон: прогноз букмекеров на чемпионский бой

Гвоздик - Стивенсон: прогноз букмекеров на чемпионский бой
12:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Александр Гвоздик является фаворитом в бою против Адониса Стивенсона.

1 декабря в Квебеке (Канада) на арене Videotron Centre, состоится большой вечер профи-бокса. В главном бою местный чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон будет защищать свой титул WBC. Противостоять канадском "Супермену" будет украинский "временный" чемпион мира в этом весе по версии WBC Александр Гвоздик. Эта будет первая попытка Александра завоевать "полноценный" пояс чемпиона мира. Для Адониса это будет 10-я защита титула.

Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой

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По мнению букмекеров, 31-летний "Гвоздь" является  фаворитом противостояния. На победу украинца в день боя специалисты принимают ставки с коэффициентом 1,55. Успех 41-летнего канадца оценивается в 2,55. Ничейный исход маловероятен - коэффициент 21.

Напомним, за день до боя боксеры успешно уложились в лимит весовой категории. Бой Гвоздик - Стивенсон покажут в Украине.

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