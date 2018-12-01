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Уайлдер - Фьюри: букмекеры оценили шансы боксеров

Уайлдер - Фьюри: букмекеры оценили шансы боксеров
13:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер showtimeboxing

Новости спорта: Деонтей Уайлдер является фаворитом противостояния с Тайсоном Фьюри.

1 декабря в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоится грандиозный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супербой Уайлдер - Фьюри. Американский чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер встретится с непобедимым британцем Тайсоном Фьюри. 

Уайлдер - Фьюри: где и когда смотреть чемпионский бой супертяжей

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По мнению букмекеров, Деонтей Уайлдер является фаворитом в этом противостоянии. Так в день боя победу "Бронзового бомбардировщика" специалисты оценивают коэффициентом 1,73. Триумф Цыганского короля оценивается в 2,3 бала, ничейный исход котируется коэффициентом 26.

Напомним, за день до боя прошла традиционная процедура взвешивания, на которой Тайсон Фьюри "одержал безоговорочную победу", перевесив соперника на 20 кг. Кроме того, бойцы провели последнюю дуэль взглядов.

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