Последний бой Александра Гвоздика (Видео)

Новости спорта: Видео запись последнего боя Александра Гвоздика, которому 1 декабря предстоит провести титульный бой против Адониса Стивенсона.

1 декабря в Квебеке украинский боксер Александр Гвоздик проведет бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе против канадца Адониса Стивенсона.

Чтобы добраться до титульного поединка украинцу понадобилось 15 боев. В своей последней схватке Александр встречался с Мехди Амаром. 17 марта 2018 года "Гвоздь" провел бой за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе против француза. Бой прошел все отведенные 12 раундов и украинец добыл победу единогласным решение судей, став обязательным претендентом на титул Стивенсона.

Видео запись боя Гвоздик - Амар:

Напомним, за день до боя Стивенсон и Гвоздик прошли официальную процедуру взвешивания, на которой оба боксера уложились в лимит весовой категории. Стоит отметить, что поединок покажут Украине в прямом эфире.