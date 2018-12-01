Скачать
Суббота, 01.12.2018
Уайлдер - Фьюри: гарантированные гонорары боксеров
Уайлдер - Фьюри: гарантированные гонорары боксеров
Футбол. Расписание матчей 1 декабря
Футбол. Расписание матчей 1 декабря
Гвоздик - Стивенсон: прогноз букмекеров на чемпионский бой
Гвоздик - Стивенсон: прогноз на бой
Сестры Музычук - в десятке сильнейших шахматисток мира
Сестры Музычук - в десятке сильнейших шахматисток мира

Последний бой Александра Гвоздика (Видео)

Последний бой Александра Гвоздика (Видео)
15:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер WBCBoxing

Новости спорта: Видео запись последнего боя Александра Гвоздика, которому 1 декабря предстоит провести титульный бой против Адониса Стивенсона.

1 декабря в Квебеке украинский боксер Александр Гвоздик проведет бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе против канадца Адониса Стивенсона. 

Гвоздик - Стивенсон: прогноз букмекеров на чемпионский бой

Чтобы добраться до титульного поединка украинцу понадобилось 15 боев. В своей последней схватке Александр встречался с Мехди Амаром. 17 марта 2018 года "Гвоздь" провел бой за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе против француза. Бой прошел все отведенные 12 раундов и украинец добыл победу единогласным решение судей, став обязательным претендентом на титул Стивенсона.

Видео запись боя Гвоздик - Амар:

Напомним, за день до боя Стивенсон и Гвоздик прошли официальную процедуру взвешивания, на которой оба боксера уложились в лимит весовой категории. Стоит отметить, что поединок покажут Украине в прямом эфире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, WBC, Новости бокса, Адонис Стивенсон, Гвоздик-Амар, Александр Гвоздик - Мехди Амар, Гвоздик - Стивенсон, Стивенсон - Гвоздик, Александр Гвоздик - Адонис Стивенсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой
02 Уайлдер - Фьюри: где и когда смотреть чемпионский бой супертяжей
03 Шахтер нашел очередного талантливого бразильца
04 Гвоздик - Стивенсон: прогноз букмекеров на чемпионский бой
05 Гвоздик - Стивенсон: результаты взвешивания перед чемпионским боем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь