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Понедельник, 03.12.2018
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Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
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Названа возможная дата реванша Уайлдера и Фьюри

Названа возможная дата реванша Уайлдера и Фьюри
07:42 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Тайсон Фьюри рассказал о пункте о реванше в контракте боксеров.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассчитывает, что реванш против Деонтея Уайлдера состоится уже в марте.

Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью

"Уайлдер искренне считает, что выиграл, и я его понимаю — любому боксеру хочется быть победителем. Но он заблуждается, очевидно просто пропустил слишком много ударов. Яснее ясного, что я выиграл этот бой. Весь мир это видел, но судьи посчитали неправильно.

Уайлдер - Фьюри. Видео боя

Контракт на бой предусматривал автоматический матч-реванш в случае поражения любого из боксеров. Надеюсь, пункт будет применен и в случаей ничьей. В любом случае хочу вернуться на ринг в марте, в середине или конце марта. Буду тренироваться, поддерживать форму. Сегодня я весил около 251 фунта (113,8 кг), что для меня очень мало. В боксерских тренировках будет небольшой перерыв, но я буду продолжать заниматься физподготовкой", - заявил Фьюри.

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