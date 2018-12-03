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Климас прокомментировал победу Гвоздика над Стивенсоном

Климас прокомментировал победу Гвоздика над Стивенсоном
08:46 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Менеджер Гвоздика остался доволен показанным украинцем на ринге.

Менеджер нового чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, Эгис Климас, рассказал в интервью boxingtalk.com о своих впечатлениях от боя с Адонисом Стивенсоном.

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"Считаю, что он выступил очень хорошо. Он следовал всем инструкциям своего угла. Он "затянул" Стивенсона в поздние раунды, и сделал то, что предполагалось сделать. Его выступление продемонстрировало его способности, а победа не оставила сомнений в том, что он заслуживает чемпионского титула.

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Я понимаю, чего сейчас все хотят от Гвоздика. Естественно, мы намерены обсуждать объединительные бои. Посмотрим, как пройдет бой Ковалев-Альварес. Дивизион на подъеме, на мой взгляд, тут много хороших соперников. Сейчас нам не надо думать об обязательной защите, мы несомненно хотим боев с хорошими соперниками с высокими местами в рейтингах. Думаю, Гвоздик долго будет чемпионом", - отметил Климас.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Эгис Климас, Адонис Стивенсон.
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