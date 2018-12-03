Промоутер Фьюри раскритиковал судейство поединка против Уайлдера

Новости спорта: Уоррен требует провести реванш между его подопечным и Деонтеем Уайлдером.

Промоутер Фрэнк Уоррен собирается потребовать у Всемирного боксерского совета (WBC) назначения немедленного матча-реванша между его подопечным Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. По его словам, он уже заручился поддержкой Британского боксерского совета (ВВВоС).

"Я уже пообщался с президентом ВВВоС Чарли Джилсом. Он поддержал нашу позицию. Президент британского совета собирается написать в WBC письмо с просьбой санкционировать незамедлительный реванш.

Судья из Мексики (Алехандро Рочин, зафиксировавший победу Уайлдера 115:111 - прим.ред.) посчитал баллы неверно. Мне жаль Тайсона, ведь у него украли победу. И это плохо", - цитирует Уоррена The Guardian.