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Промоутер Фьюри раскритиковал судейство поединка против Уайлдера

Промоутер Фьюри раскритиковал судейство поединка против Уайлдера
11:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта: Уоррен требует провести реванш между его подопечным и Деонтеем Уайлдером.

Промоутер Фрэнк Уоррен собирается потребовать у Всемирного боксерского совета (WBC) назначения немедленного матча-реванша между его подопечным Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. По его словам, он уже заручился поддержкой Британского боксерского совета (ВВВоС).

"Я уже пообщался с президентом ВВВоС Чарли Джилсом. Он поддержал нашу позицию. Президент британского совета собирается написать в WBC письмо с просьбой санкционировать незамедлительный реванш.

Судья из Мексики (Алехандро Рочин, зафиксировавший победу Уайлдера 115:111 - прим.ред.) посчитал баллы неверно. Мне жаль Тайсона, ведь у него украли победу. И это плохо", - цитирует Уоррена The Guardian.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Фрэнк Уоррен.
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