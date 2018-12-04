Умер известный немецкий боксер

Новости спорта: Умер немецкий экс-чемпион мира во втором среднем весе.

Умер экс-чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC Маркус Байер. Немецкий спортсмен скончался в одной из больниц Берлина, проведя свои последние часы жизни в борьбе с серьезным недугом.

Свою профессиональную карьеру Байер начал в 1996 году. Маркусу трижды удавалось завоевывать чемпионский пояс WBC в 1999, 2003 и 2004-м годах. Свой последний поединок немец провел против россиянина Мурада Махмудова и одержал победу по очкам.

В последнее время Байер исполнял обязанности комментатора на немецком телевидении.