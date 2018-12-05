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Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа

Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
21:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм Усика

Новости спорта: Фрэнк Уоррен заявил, что Александр Усик станет следующим соперником Энтони Джошуа.

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что по его сведениям, чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет свой следующий бой против украинского абсолютного чемпиона мира в 1-м тяжелом весе Александра Усика, сообщает The Sun.

Дата следующего поединка Джошуа известна давно. Почти сразу же после боя Джошуа - Поветкин стало известно, что Энтони проведет свой следующий поединок 13 апреля на "Уэмбли". А вот имя его официального соперника до сих пор не известно. В числе кандидатов назывались такие супертяжи как Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт. Однако, первые устроили "междусобойчик" и, вероятнее всего, проведут реванш. Отметим, именно Фрэнк Уоррен был промоутером боя Уайлдер - Фьюри

По словам Уоррена, Джошуа также не проведет бой с Уайтом, а сразится с Усиком. При этом промоутер назвал свою версию такого выбора соперника. Уоррен уверен, что Эдди Хирн (промоутер Джошуа, - прим ред.) выбрал Усика из-за того, что украинец намного меньше Энтони, а также не обладает нокаутирующим ударом. 

Напомним, Александр Усик в ноябре отправил британца Тони Беллью в тяжелый нокаут. С тех пор идут слухи о возможном переходе украинца в хэвивейт.

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