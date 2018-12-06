Уайлдер - Фьюри: WBC не будет рассматривать апелляцию на решение судей

Новости спорта: Всемирный боксерский совет (WBC) заинтересован в проведении боя-реванша Уайлдер - Фьюри.

Всемирный боксерский совет рассмотрит заявку британского промоутера Фрэнка Уоррена о назначении второго боя между американским чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Напомним, по итогам первого поединка между боксерами была зафиксирована ничья раздельным решением судей.

Тот поединок запомнился "игрой на публику" от Фьюри и двумя нокдаунами от Уайлдера, один из которых был тяжелым. В Сети до сих пор не утихают споры о том, кто выиграл бой. Даже судьи разделились во мнении: судейский счет 115-111 в пользу Уайлдера, 114-110 в пользу Фьюри и 113-113.

WBC рассмотрит заявку на проведения второго боя, однако, не собирается предпринимать никаких действий в отношении судей поединка. "Судьями боя Уайлдер - Фьюри были три уважаемых и честных человека. Бой был близким, а в этом спорте мнение людей часто кардинально расходятся", - прокомментировал судейство представитель Совета.

Данный бой станет приоритетным несмотря на то, что на титульный бой WBC уже есть обязательный претендент - Доминик Бризил. Ранее Бризил уже пытался завоевать титул чемпиона мира, однако, в бою с Энтони Джошуа не сумел завоевать пояс IBF.