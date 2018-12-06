Уайлдер - Фьюри: боксеры заработали дополнительные гонорары

Новости спорта: Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри заработали себе дополнительные гонорары.

1 декабря в Лос-Анджелесе состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал супербой Уайлдер - Фьюри. Чемпион мира по версии WBC защищал свой титул в бою с экс-чемпион мира по версиям WBA, WBA, IBF Тайсоном Фьюри. По итогу поединка была зафиксирована ничья раздельным решением судей.

Стало известно сколько платных подписок было куплено на бой. Так, по информации Ring TV, в США было продано около 300-400 тысяч PPV. В это число не входят PPV, проданные на территории Великобритании, а также продажи через цифровые платформы, такие как PlayStation 4. Кроме того схватку транслировали в кинотеатрах.

В это число не входят PPV, проданные в Великобритании, и продажи через цифровые платформы (например PlayStation 4). Поединок также транслировали кинотеатры США. Если эта информация подтвердится, то Бронзовый бомбардировщик и Цыганский король заработали себе дополнительные гонорары, ведь точкой безубыточности турнира считалась цифра в 250 тысяч PPV.