Ломаченко поразил прессом перед боем с Педрасой

Накануне супербоя двух чемпионов мира в Нью-Йорке между Василием Ломаченко и Хосе Педрасой была проведена церемония взвешивания.

Вес обоих боксеров соответствует стандарту, лимит которого составляет 61,235 кг.

Ломаченко весит 60,96 кг, а Педраса оказался на 90 г легче - 60,87 кг.

Напомним, что крайний бой Ломаченко провел еще 12 мая 2018 года, в котором получил травму плеча. Свои тренировки он возобновил лишь осенью, но мы видим, что украинец находиться в прекрасной форме.

"No no no" from @VasylLomachenko at weigh in#LomaPedraza #boxing pic.twitter.com/skKxNC3Uyu