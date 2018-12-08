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Ломаченко поразил прессом перед боем с Педрасой

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Ломаченко поразил прессом перед боем с Педрасой
10:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Перед боем с Хосе Педрасой украинец демонстрирует отличную физическую форму.

Накануне супербоя двух чемпионов мира в Нью-Йорке между Василием Ломаченко и Хосе Педрасой была проведена церемония взвешивания.

Вес обоих боксеров соответствует стандарту, лимит которого составляет 61,235 кг.

Ломаченко весит 60,96 кг, а Педраса оказался на 90 г легче - 60,87 кг.

Напомним, что крайний бой Ломаченко провел еще 12 мая 2018 года, в котором получил травму плеча. Свои тренировки он возобновил лишь осенью, но мы видим, что украинец находиться в прекрасной форме.

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Напомним, что Ломаченко является чемпионом мира по версии WBA в легком весе. 12 мая украинец стал чемпионом в бою с Хорхе Линаресом. Что касается Педрасы, то он владеет чемпионским поясом WBO, завоеванным 25 августа в поединке с Раймундо Бельтраном.

Таким образом, победитель боя Ломаченко - Педраса станет чемпионом мира по версиям WBA и WBO.

Бой начнется 9 декабря около 6:00 утра по киевскому времени. Трансляция на накале ИНТЕР.

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