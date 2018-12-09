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"Ломает соперников шаг за шагом": Педраса сравнил Ломаченко и Дэвиса

&quot;Ломает соперников шаг за шагом&quot;: Педраса сравнил Ломаченко и Дэвиса
13:54 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Скриншот

Новости спорта: Хосе Педраса сравнил Василия Ломаченко и Джервонту Дэвиса.

Экс-чемпион мира по версии WBO в лёгком весе Хосе Педраса сравнил ударную мощь Василия Ломаченко и Джервонты Дэвиса, а также рассказал, кого из них считает лучшим бойцом.

"Если сравнивать ударную мощь Ломаченко и Дэвиса, то Василий принадлежит к тому типу боксёров, кто ломает соперников шаг за шагом. Дэвис же из тех, кто рассчитывает на один мощный удар. Если говорить в целом, то Ломаченко определённо лучше Джервонты", — сказал Педраса в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHype.

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Хосе Педраса провёл поединок с Джервонтой Дэвисом в январе 2017 года во втором полулёгком весе. Тогда, будучи чемпионом мира по версии IBF, Педраса не смог защитить титул от посягательств Дэвиса и проиграл техническим нокаутом. То было первое поражение пуэрториканца на профессиональном ринге, второе он потерпел от Василия Ломаченко.

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