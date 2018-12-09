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Фьюри рассказал, когда состоится реванш с Уайлдером

Фьюри рассказал, когда состоится реванш с Уайлдером
20:29 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Промоутер британца считает, что реванш должен состоятся при любых обстоятельствах.

После ничьей в бою Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри WBC санкционировал проведение второго поединка, и, видимо, оба боксера хотят как можно скорее его организовать.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен хочет, чтобы теперь бой прошел в Англии.

«На следующей неделе начнем переговоры с представителями Уайлдера. И мы настраиваемся и будем работать над тем, чтобы бой прошел в Англии».

«Ориентировочное время - весна 2019 года. Если удастся договориться по Англии, то бой пройдет на одном из стадионов», - сказал Уоррен.

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Тайсон Фьюри, Бокс, WBA, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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