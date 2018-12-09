"Я на пенсии": Андре Уорд - о возможном бое против Усика

Новости спорта: Андре Уорд признался, что почти ничего не знает об украинском чемпионе.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд намекнул, что его бой с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком маловероятен.

"Бой с Усиком? Я на пенсии. Что, если вернусь? Дело в том, что я мало что знаю об Усике. Он появился на слуху 6 - 7 месяцев назад, я не видел его выступлений до боя с Тони Беллью. Вокруг него много ажиотажа, и он, вроде, хороший боец", - сказал Уорд в интервью YouTube-каналу FightHub.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что возвращение Уорда в бокс может задержать украинца в тяжелом весе.