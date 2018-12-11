Американский боксер жестко раскритиковал Ломаченко за бой против Педрасы

Теофимо Лопес жаждет выйти в ринг против Василия Ломаченко. 21-летний боксер считает Хай-тэка уже старым, обосновав это тем, что украинец, по его мнению, выглядел очень плохо в бою с Хосе Педрасой.
"В бою с Педрасой Ломаченко выглядел, как кусок дер*ма. Он выглядит очень старым. Пусть ему лишь 30, но уже сказывается количество боев, а также недавняя операция. Это все настигает его. Он даже не смог остановить Педрасу, о чем вы говорите... И это несмотря на то, что сам Педраса не заслуживает даже драться в легком весе, у него же нет мышц", – приводит слова Лопеса Boxingtalk.
Ранее сообщалось о том, что отец Теофимо устроил скандал команде Ломаченко в ресторане Нью-Йорка.
Также, смотрите видео боя Василия Ломаченко против Хосе Педрасы.