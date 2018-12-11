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Американский боксер жестко раскритиковал Ломаченко за бой против Педрасы

Американский боксер жестко раскритиковал Ломаченко за бой против Педрасы
16:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Американский боксер Теофимо Лопес жестко раскритиковал Василия Ломаченко за бой против Хосе Педрасы и заявил, что хочет сразится с украинцем.

Теофимо Лопес жаждет выйти в ринг против Василия Ломаченко. 21-летний боксер считает Хай-тэка уже старым, обосновав это тем, что украинец, по его мнению, выглядел очень плохо в бою с Хосе Педрасой.

"В бою с Педрасой Ломаченко выглядел, как кусок дер*ма. Он выглядит очень старым. Пусть ему лишь 30, но уже сказывается количество боев, а также недавняя операция. Это все настигает его. Он даже не смог остановить Педрасу, о чем вы говорите... И это несмотря на то, что сам Педраса не заслуживает даже драться в легком весе, у него же нет мышц", – приводит слова Лопеса Boxingtalk.

Ранее сообщалось о том, что отец Теофимо устроил скандал команде Ломаченко в ресторане Нью-Йорка.

Также, смотрите видео боя Василия Ломаченко против Хосе Педрасы.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Теофимо Лопес.
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