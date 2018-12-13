Экс-соперник Кличко подписал контракт с промоутером Ломаченко

Новости спорта: Экс-соперник Владимира Кличко Кубрат Пулев подписал контракт с промоутером Бобом Арумом.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Кубрат Пулев подписал контракт на несколько поединков с промоутерской компанией Top Rank, сообщает Boxingnews24. Планируется, что первый поединок под эгидой организации болгарин проведёт до апреля 2019 года.

"Планируем организовать для него поединок в первые три месяца 2019 года, он должен будет возглавить вечер бокса. Скорее всего, это случится в марте. Затем мы его подготовим ко встрече с Джошуа", — рассказал глава промоутерской компании Боб Арум.

Пулев однажды уже оспаривал титул чемпиона мира, но досрочно проиграл Владимиру Кличко. В октябре этого года он победил Хьюи Фьюри и вновь стал официальным претендентом на титул чемпиона мира, на сей раз — на пояс по версии IBF. На данный момент этой регалией владеет Энтони Джошуа.