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Экс-соперник Кличко подписал контракт с промоутером Ломаченко

Экс-соперник Кличко подписал контракт с промоутером Ломаченко
18:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Экс-соперник Владимира Кличко Кубрат Пулев подписал контракт с промоутером Бобом Арумом.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Кубрат Пулев подписал контракт на несколько поединков с промоутерской компанией Top Rank, сообщает Boxingnews24. Планируется, что первый поединок под эгидой организации болгарин проведёт до апреля 2019 года.

"Планируем организовать для него поединок в первые три месяца 2019 года, он должен будет возглавить вечер бокса. Скорее всего, это случится в марте. Затем мы его подготовим ко встрече с Джошуа", — рассказал глава промоутерской компании Боб Арум.

Пулев однажды уже оспаривал титул чемпиона мира, но досрочно проиграл Владимиру Кличко. В октябре этого года он победил Хьюи Фьюри и вновь стал официальным претендентом на титул чемпиона мира, на сей раз — на пояс по версии IBF. На данный момент этой регалией владеет Энтони Джошуа.

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Бокс, Top Rank, Кубрат Пулев, Новости бокса.
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