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Владимир Кличко об участии в престижной конференции Digital 2018

Владимир Кличко об участии в престижной конференции Digital 2018
18:32 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: klitschko-brothers.com

Новости спорта: Ранее Владимир Кличко поучаствовал в в престижной конференции Digital 2018.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал о своем участии в престижной конференции Digital 2018, а также объяснил, когда цифровой бизнес станет успешным.

По словам Владимира, который поделился с участниками престижного мероприятия своим курсом F.A.C.E, цифровой бизнес должен поддерживаться всеми, кто стремится в будущее. "Примерно месяц назад я получил возможность стать участником Digital 2018. Спасибо Хагену Рикману и Telekom Business за приглашение и возможность поделиться своим методом F.A.C.E. Задача на этом первоклассном мероприятии - обмен идеями и ноу-хау. Мы едины в том, что оцифровка может быть успешной только в том случае, если она поддерживается всеми, кто убежден и стремится вперед", - отметил Владимир Кличко.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн назвал следующих вероятных соперников Энтони Джошуа, а также заявил, что Владимир Кличко хочет вернуться в ринг.

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Digital 2018.
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