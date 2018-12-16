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Сауль Альварес нокаутировал Филдинга и завоевал пояс WBA во втором среднем весе

Сауль Альварес нокаутировал Филдинга и завоевал пояс WBA во втором среднем весе
08:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Сауль Альварес нокаутировал Рокки Филдинга и добыл пояс чемпиона WBA в суперсреднем весе.

15 декабря в Нью-Йорке состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA Рокки Филдинга с чемпионом мира по версиям WBC и WBA в среднем весе Саулем Альваресом.

Альварес захватил инициативу с самого начала боя и сумел реализовать своё преимущество, завершив поединок уже в третьем раунде, после того как Филдинг оказался в нокдауне в четвёртый раз за бой.

Таким образом, Альварес стал чемпионом мира в третьей весовой категории — в первом среднем, среднем и теперь во втором среднем дивизионах.

Для мексиканца эта победа стала 51-й при одном поражении и двух ничейных результатах. У Рокки Филдинга второе поражение в 29 боях.

 

 

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Бокс, Сауль Альварес, WBA, Новости бокса, Рокки Филдинг, Сауль Альварес - Рокки Филдинг.
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