Сауль Альварес нокаутировал Филдинга и завоевал пояс WBA во втором среднем весе

Новости спорта: Сауль Альварес нокаутировал Рокки Филдинга и добыл пояс чемпиона WBA в суперсреднем весе.

15 декабря в Нью-Йорке состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA Рокки Филдинга с чемпионом мира по версиям WBC и WBA в среднем весе Саулем Альваресом.

Альварес захватил инициативу с самого начала боя и сумел реализовать своё преимущество, завершив поединок уже в третьем раунде, после того как Филдинг оказался в нокдауне в четвёртый раз за бой.

Таким образом, Альварес стал чемпионом мира в третьей весовой категории — в первом среднем, среднем и теперь во втором среднем дивизионах.

Для мексиканца эта победа стала 51-й при одном поражении и двух ничейных результатах. У Рокки Филдинга второе поражение в 29 боях.