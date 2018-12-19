Решение по 3-му бою Альварес - Головкин будет принято после боя Чарло - Коробов

Новости спорта: Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал о ситуации вокруг третьего боя между средневесами Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

Ранее WBC приняла решение, что Головкин должен провести бой с временным чемпионом организации в среднем весе Джермаллом Чарло, а победитель этого поединка сразится с Альваресом. Однако сторона Геннадия отказалась от матча с Чарло, объяснив это тем, что рассчитывает на немедленный третий бой с Саулем.

Сулейман заявил, что ситуация прояснится после боя Чарло с Матвеем Коробовым, который состоится 22 декабря.

«Согласно решению, принятому на конвенции, у Канело есть право на добровольную защиту, а победитель боя Чарло — Головкин станет обязательным соперником для Альвареса. В эту субботу Чарло предстоит бой, после которого мы инициируем процесс по его поединку с Головкиным. Посмотрим, что будет в эту субботу, а затем с боем Чарло — Головкин.

Если Чарло победит Головкина, то мы назначим бой с Канело с датой. Если стороны не договорятся, мы назначим торги. Если боксёры решат не участвовать в процессе, тогда всё застопорится, и нам придётся обратиться к следующему постановлению. Но надеюсь, что Чарло победит в эту субботу, а затем проведёт бой с Головкиным, а победитель в 2019 году встретится с Канело», — цитирует Сулеймана Boxingnews24.

При этом президент WBC отметил, что организация готова инициировать третий бой Альвареса и Головкина без поединка Геннадия с Чарло, добавив, что для этого нужно дождаться победы Джермалла над Коробовым, а затем, в случае необходимости, провести внутри WBC голосование.