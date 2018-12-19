Скачать
Среда, 19.12.2018
Усик возглавил рейтинг боксеров с наибольшим финансовым потенциалом
Усик возглавил рейтинг боксеров с наибольшим финансовым потенциалом
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
Гладкий забил гол в Кубке Турции
Гладкий забил гол в Кубке Турции
Все номинанты премии WWFC AWARDS 2018
Все номинанты премии WWFC AWARDS 2018

Решение по 3-му бою Альварес - Головкин будет принято после боя Чарло - Коробов

Решение по 3-му бою Альварес - Головкин будет принято после боя Чарло - Коробов
16:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал о ситуации вокруг третьего боя между средневесами Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

Ранее WBC приняла решение, что Головкин должен провести бой с временным чемпионом организации в среднем весе Джермаллом Чарло, а победитель этого поединка сразится с Альваресом. Однако сторона Геннадия отказалась от матча с Чарло, объяснив это тем, что рассчитывает на немедленный третий бой с Саулем.

Сулейман заявил, что ситуация прояснится после боя Чарло с Матвеем Коробовым, который состоится 22 декабря.

«Согласно решению, принятому на конвенции, у Канело есть право на добровольную защиту, а победитель боя Чарло — Головкин станет обязательным соперником для Альвареса. В эту субботу Чарло предстоит бой, после которого мы инициируем процесс по его поединку с Головкиным. Посмотрим, что будет в эту субботу, а затем с боем Чарло — Головкин.

Если Чарло победит Головкина, то мы назначим бой с Канело с датой. Если стороны не договорятся, мы назначим торги. Если боксёры решат не участвовать в процессе, тогда всё застопорится, и нам придётся обратиться к следующему постановлению. Но надеюсь, что Чарло победит в эту субботу, а затем проведёт бой с Головкиным, а победитель в 2019 году встретится с Канело», — цитирует Сулеймана Boxingnews24.

При этом президент WBC отметил, что организация готова инициировать третий бой Альвареса и Головкина без поединка Геннадия с Чарло, добавив, что для этого нужно дождаться победы Джермалла над Коробовым, а затем, в случае необходимости, провести внутри WBC голосование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Новости бокса, Альварес-Головкин.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Предложение о покупке Цыганкова уже на столе у Суркиса
02 Зинченко вывел Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги
03 Тренер сборной Аргентины на ЧМ-2018 стал тренером Сантоса
04 Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье
05 Зидан отказал Манчестер Юнайтед: известны причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь