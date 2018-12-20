Усик - в числе претендентов на бой с Энтони Джошуа

Новости спорта: Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа в ближайшие три года встретится на ринге с Александром Усиком.

Менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа, являющийся также сопромоутером обладателя титула абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика – Эдди Хирн – рассказал, когда британец может встретиться в ринге с украинским боксером.

Об этом Хирн заявил, назвав возможных соперников Джошуа. "Уайлдер, Фьюри, победитель второго боя Уайт-Чисора, Александр Усик, Луис Ортис — со всеми этими боксерами Энтони Джошуа встретится в ближайшие три года", - заявил менеджер.

Ранее Усик возглавил рейтинг боксеров с наибольшим финансовым потенциалом.