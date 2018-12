Усик - боксер года по версии ESPN

Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик стал лучшим боксером мира по версии ESPN.

В 2018 году украинский боксер объединил титулы WBC, WBO, WBA (Super), IBF в крузервейте, завоевал пояс журнала The Ring и выиграл Всемирную боксерскую суперсерию.

Отметим, что в 2018-м году Усик победил Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью.

Undisputed cruiserweight world champion @usykaa is the 2018 ESPN Fighter of the Year. My story with the four runners up as well: https://t.co/tjvsfWrO2S #boxing @KlimasBoxing @RussAnber @VasylLomachenko @mikeygarcia @anthonyfjoshua @mightymohooker @WBSuperSeries @EddieHearn

— Dan Rafael (@danrafaelespn) 20 декабря 2018 г.