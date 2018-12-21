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Усик посетит бой Уайт - Чисора

Усик посетит бой Уайт - Чисора
23:29 Пт, 21 Декабрь 2018 Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм Усика

Новости спорта: Помимо украинского тяжеловеса на бой прибудет бывший соперник Усика Тони Беллью.

Украинский абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик собирается приехать на грядущий бой британцев Диллиана Уайта и Дерека Чисоры, который пройдет завтра, 22 декабря, сообщил промоутер Эдди Хирн.

"Джошуа будет на матче, Александр Усик, Тони Белью и Джаррелл Миллер будут присутствовать в зале. Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри посмотрят это противостояние. Это поединок, который интересен всему дивизиону", - приводит слова Хирна Klischko-brothers.com.

Ранее Эдди Хирн назвал потенциальных соперников Александра Усика для дебюта в хэвивейте.

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