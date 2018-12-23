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Бокс. Джермалл Чарло победил Коробова, Джермелл потерял титул WBC

Бокс. Джермалл Чарло победил Коробова, Джермелл потерял титул WBC
09:54 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер premierboxing

Новости спорта: Братья Чарло провели бои в рамках вечера бокса в Бруклине.

Обладатель временного титула WBC в среднем весе Джермалл Чарло 22 декабря в Бруклине победил российского боксера Матвея Коробова единогласным решением судей со счетом 119-108 и 116-112 дважды. Коробов лишь за несколько дней до боя заменил соперника чемпиона Вилли Монро-младшего, отстраненного WBC от боя за титул из-за положительной допинг-пробы, и сумел дать достаточно конкурентный бой Чарло.

Чарло пытался добить Коробова, но россиянин устоял: 

На том же вечере бокса бывший претендент на титул в первом среднем весе, 28-летний Тони Харрисон завоевал титул WBC в этом весе, неожиданно победив явного фаворита чемпиона WBC Джермелла Чарло. 

Многим, в том числе и зрителям в зале, решение судей — единогласная победа Харрисона на счетом 116-112 и 115-113 дважды — показалось очень спорным.

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Бокс, WBC, Новости бокса, Матвей Коробов, Тони Харрисон, Джермалл Чарло, Джермелл Чарло.
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