Бокс. Джермалл Чарло победил Коробова, Джермелл потерял титул WBC

Обладатель временного титула WBC в среднем весе Джермалл Чарло 22 декабря в Бруклине победил российского боксера Матвея Коробова единогласным решением судей со счетом 119-108 и 116-112 дважды. Коробов лишь за несколько дней до боя заменил соперника чемпиона Вилли Монро-младшего, отстраненного WBC от боя за титул из-за положительной допинг-пробы, и сумел дать достаточно конкурентный бой Чарло.

Чарло пытался добить Коробова, но россиянин устоял:

Чарло пытался добить Коробова, но россиянин устоял

На том же вечере бокса бывший претендент на титул в первом среднем весе, 28-летний Тони Харрисон завоевал титул WBC в этом весе, неожиданно победив явного фаворита чемпиона WBC Джермелла Чарло.

Джермелл Чарло наносит сильный апперкот в 11-м раунде

