"Бокс - не игрушки": Уайлдер - о травме Стивенсона

Новости спорта: Боксер поддержал канадца, который все еще не может оправиться после боя с Александром Гвоздиком.

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о травме канадского боксера Адониса Стивенсона, которую он получил в поединке против украинца Александра Гвоздика.

"Это как раз то дерьмо, о котором я вам говорю. Бокс – это не игрушки, это реальная жизнь. Мы выставляем на кон самих себя.

Люди все время называют боксеров мешками, так идите и вытащите свою мешковатую задницу на ринг. Посмотрим, чем все кончится. Посмотрим, кто будет стоять и смеяться, когда дым рассеется", – цитирует Уайлдера The Boxing Voice.

Напомним, Стивенсон попал в больницу сразу после нокаута в поединке против Александра Гвоздика. Канадец пережил тяжелые последствия, в результате которых его ввели в искусственную кому.

Ранее сообщалось, что Стивенсон впервые пришел в себя после боя с Гвоздиком.