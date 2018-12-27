Скачать
Четверг, 27.12.2018
Ювентус в меньшинстве добыл ничью в игре с Аталантой
Ювентус в меньшинстве добыл ничью в игре с Аталантой
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Михаил Мудрик: Звездную болезнь прошел в 12 лет
Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии

"Бокс - не игрушки": Уайлдер - о травме Стивенсона

&quot;Бокс - не игрушки&quot;: Уайлдер - о травме Стивенсона
10:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Боксер поддержал канадца, который все еще не может оправиться после боя с Александром Гвоздиком.

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о травме канадского боксера Адониса Стивенсона, которую он получил в поединке против украинца Александра Гвоздика.

"Это как раз то дерьмо, о котором я вам говорю. Бокс – это не игрушки, это реальная жизнь. Мы выставляем на кон самих себя.

Люди все время называют боксеров мешками, так идите и вытащите свою мешковатую задницу на ринг. Посмотрим, чем все кончится. Посмотрим, кто будет стоять и смеяться, когда дым рассеется", – цитирует Уайлдера The Boxing Voice.

Усик назвал виновного в произошедшем после боя Гвоздик - Стивенсон

Напомним, Стивенсон попал в больницу сразу после нокаута в поединке против Александра Гвоздика. Канадец пережил тяжелые последствия, в результате которых его ввели в искусственную кому.

Ранее сообщалось, что Стивенсон впервые пришел в себя после боя с Гвоздиком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Адонис Стивенсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
02 Поветкин нацелился на Уайта
03 Ливерпуль впервые в истории АПЛ лидирует после первого круга с таким отрывом
04 Украинская биатлонистка Варвинец вышла замуж
05 Михайлюк отличился 2 трехочковыми подряд в матче против чемпионов НБА (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь