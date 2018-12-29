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Владимир Кличко рассказал, как начинал с боксом в советское время

Владимир Кличко рассказал, как начинал с боксом в советское время
19:30 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Бывший чемпион мира рассказал о своем становлении в качестве спортсмена.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко в интервью Inc. рассказал, кто повлиял на его решение начать боксерскую карьеру и как это решение поменяло его мировозрение.

Усик - лучший боксер мира по версии The Ring, Ломаченко-старший - лучший тренер

«Легко стать чемпионом, относительно легко. Но так сложно оставаться успешным в течение долгого времени. Это, очевидно, самое сложное испытание. Одержимость – это подчинение чьих-то мыслей или чувств, навязчивой идеи образом или желанием. В моей жизни есть один человек, который всегда испытывал меня и продолжает это делать – это мой брат, мой старший брат. Виталий на 5 лет старше, он всегда показывал мне путь, как добиться цели. Я определенно хотел быть таким же добротным, как и он. Он был атлетом, начал путешествовать, я был ребенком в Советском Союзе. Будучи ребенком в советские времена, у меня не было шансов пересечь границу. Нужно было стать либо атлетом, либо политиком, чтобы иметь возможность сделать это. Для политика я был слишком молод, а для атлета я был идеальным. Так что я нашел этот инструмент – спорт под названием «бокс», чтобы реализовать свою мечту и начать путешествовать. Когда я начал боксерскую карьеру, верите вы мне или нет, но я проиграл первые два боя. Даже если я проиграл эти два поединка, я извлек многое из тех поражений. Если ты хочешь быть успешным, тебе нужно познать свои неудачи. Если ты постоянно концентрируешься на своем успехе – это ошибка. В конце концов ты потерпишь неудачу,а после этого мы увидим качества твоего характера»

Ранее известный британский промоутер Эдди Хирн поделился информацией о том, что младший из братьев Кличко хочет возобновить боксерскую карьеру.

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Владимир Кличко, Бокс, Украинский бокс.
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