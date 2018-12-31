Бой Ломаченко - Линарес признали лучшим в 2018 году по версии WBA

Новости спорта: Украинец Василий Ломаченко выиграл этот бой нокаутом.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала поединок между украинцем Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом лучшим в 2018 году. Об этом сообщает официальный сайт WBA.

В этом бою украинский боксер впервые на профи-ринге побывал в нокдауне, но в 10-м раунде нокаутировал соперника точным ударом в печень. Ломаченко победил Линареса и выиграл чемпионский пояс WBO в легком весе.

В нынешнем году Ломаченко провел два боя: сначала украинец победил Линареса, а затем одолел Хосе Педрасу.

Ранее журнал The Ring назвал украинца Александра Усика боксером года, а Анатолия Ломаченко лучшим тренером.