Бой Ломаченко - Линарес признали лучшим в 2018 году по версии WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала поединок между украинцем Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом лучшим в 2018 году. Об этом сообщает официальный сайт WBA.
В этом бою украинский боксер впервые на профи-ринге побывал в нокдауне, но в 10-м раунде нокаутировал соперника точным ударом в печень. Ломаченко победил Линареса и выиграл чемпионский пояс WBO в легком весе.
В нынешнем году Ломаченко провел два боя: сначала украинец победил Линареса, а затем одолел Хосе Педрасу.
Ранее журнал The Ring назвал украинца Александра Усика боксером года, а Анатолия Ломаченко лучшим тренером.