Макгрегор отреагировал на бой Мейвезера с Насукавой

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, по всей видимости, не впечатлился победой боксёра Флойда Мейвезера-младшего над Теншином Насукавой. Бой проходил в Японии, его результат не засчитывался в официальные хроники. Мейвезер сообщил, что за бой он заработал $ 9 млн.

"Эти $ 9 млн не удержат тебя в топе моего списка надолго, паренёк", — написал Конор в "твиттере".

При этом ирландец не указал, что обращается к Мейвезеру.

That 9 milli won’t keep you on top of my list for long, kid. #Forbesy pic.twitter.com/zyjzKFYPq1

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 1 января 2019 г.