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Макгрегор отреагировал на бой Мейвезера с Насукавой

Макгрегор отреагировал на бой Мейвезера с Насукавой
12:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Конор Макгрегор посредством соцсетей отреагировал на поединок Флойда Мейвезера в Японии.

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, по всей видимости, не впечатлился победой боксёра Флойда Мейвезера-младшего над Теншином Насукавой. Бой проходил в Японии, его результат не засчитывался в официальные хроники. Мейвезер сообщил, что за бой он заработал $ 9 млн.

"Эти $ 9 млн не удержат тебя в топе моего списка надолго, паренёк", — написал Конор в "твиттере".

При этом ирландец не указал, что обращается к Мейвезеру.

Мейвезер нокаутировал Насукаву в первом раунде. В 2017 году боксёр победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ранее сообщалось, что Мейвезер может встретиться на ринге с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но стороны пока так и не договорились о проведении боя.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса, Конор Макгрегор.
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