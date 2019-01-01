Макгрегор отреагировал на бой Мейвезера с Насукавой

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, по всей видимости, не впечатлился победой боксёра Флойда Мейвезера-младшего над Теншином Насукавой. Бой проходил в Японии, его результат не засчитывался в официальные хроники. Мейвезер сообщил, что за бой он заработал $ 9 млн.
"Эти $ 9 млн не удержат тебя в топе моего списка надолго, паренёк", — написал Конор в "твиттере".
При этом ирландец не указал, что обращается к Мейвезеру.
That 9 milli won’t keep you on top of my list for long, kid. #Forbesy pic.twitter.com/zyjzKFYPq1
— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 1 января 2019 г.
Мейвезер нокаутировал Насукаву в первом раунде. В 2017 году боксёр победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде.
Ранее сообщалось, что Мейвезер может встретиться на ринге с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но стороны пока так и не договорились о проведении боя.