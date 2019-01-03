Диллиан Уайт рассказал, за счет чего победит Усика

Новости спорта: Диллиан Уайт считает, что украинец Александр Усик не подходит для хевивейта.

Диллиан Уайт, после того как отправил в нокаут Дерека Чисора, рассматривает варианты для следующего боя, среди которых фигурируют Александр Усик и Деонтей Уайлдер.

"Усик - отличный боксер, но не в хевивейте. Если мы сразимся, то я не собираюсь просто боксировать. Я буду воевать с ним, сделать так, чтобы ему было некомфортно.

По габаритам он сильно меньше меня. Да, он неплохо двигается, у него хорошие боксерские навыки, но я не собираюсь проводить с ним спокойный бой", - цитирует слова Уайта Sky Sports.