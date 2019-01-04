Малиньяджи: Усик сделал себе имя и он найдет себя в супертяжах

Новости спорта: Известный в прошлом боксер считает порассуждал о перспективах украинца.

Известный в прошлом боксер Поли Малиньяджи прокомментировал переход абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика в супертяжелый дивизион.

«Прежде всего хочу отметить, что он сделал себе имя и существенно поднял свою рыночную стоимость. В решающем поединке Суперсерии он очень стильно победил крутого чемпиона Гассиева, практически в одну калитку. Не скрываю, лично меня он этим очень удивил, я ожидал конкурентного боя».

«Бой с Беллью... С одной стороны, это был оппонент попроще, но с другой стороны, Беллью — железный ветеран, опытный дядька, умный. Бой получился очень непростым. Усику пришлось кое-какое время потратить на то, чтобы решить пазл имени Беллью. Но он это сделал, победил ярким нокаутом на глазах болельщиков британца. Так что этот год он однозначно записывает себе в актив. Да, он — тот парень, от которого были высокие ожидания. И он их оправдывает», — утверждает эксперт.

«Переход в хэвивейт? Видел его лично, он отнюдь не маленький парень. Примерно 189-192 см роста. Поэтому допускаю, что он найдёт себя в хэвивейте. Пускай, он никогда не будет здоровяком-супертяжем, но, считаю, что он может набрать мышечной массы и быть конкурентным бойцом. Возможно, сперва его стоит обкатать на не самом здоровом супертяже. Например, Карлос Такам или Фрес Окендо. И уже в зависимости от того, как он будет выглядеть, мы и сможем прогнозировать его перспективы в дивизионе. Тогда мы и поймём, с него получится крутой супертяж или ему будет лучше вернуться в крузервейт», - сказал Малиньяджи.

Напомним, Усика признали лучшим боксером года наиболее авторитетные спортивные каналы и издания мира, в том числе, ESPN, Boxingtalk, BoxingScene и Yahoo Sports.