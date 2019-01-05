Диллиан Уайт назвал имя следующего соперника Джошуа

Новости спорта: Диллиан Уайт высказался касательно возможного боя с Энтони Джошуа.

Обладатель титула WBC Silver в супертяжёлом весе Диллиан Уайт сомневается, что его следующим соперником станет чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа. По информации Уайта, следующим соперником Джошуа станет американец Джаррелл Миллер.

"Я не знаю, что происходит. Я думал, что со мной хоть кто-нибудь выйдет на контакт. Я не увижусь с Эдди Хирном ещё две недели, у меня не будет достаточно времени на подготовку к бою с Джошуа, это большой бой. Всегда нужно знать, что тебе необходимо делать. Мне нужно знать, чем я должен быть занят сейчас и чем — в конце месяца.

Слухи говорят о том, что Энтони Джошуа проведёт следующий поединок в США, на арене «Мэдисон Сквер Гарден», а его соперником станет Джаррелл Миллер", — приводит слова Уайта Boxing247.