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Команда Паркера опровергла информацию об отказе провести бой с Усиком

Команда Паркера опровергла информацию об отказе провести бой с Усиком
16:59 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Дэвид Хиггинс рассказал, что никогда не контактировал с командой Александра Усика.

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс опроверг информацию, что его клиент отказался от поединка с абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком. Ранее СМИ сообщали, что от встречи с украинцем отказался ряд ведущих боксёров, в том числе и Паркер.

"Официально могу подтвердить, что никогда не контактировал с командой Усика. Джозеф никогда и никого не избегал. Если говорить о таком поединке в теории, то у Усика ещё не такая большая популярность в Великобритании — там он боксировал один раз. С экономической точки зрения, проводить этот бой пока рано. Такой бой может состояться, но при определённых обстоятельствах, когда Усик заявит о себе громче", — приводит слова функционера Fight Nights.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Джозеф Паркер.
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