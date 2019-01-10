Стало известно, кто возглавит мужскую сборную Украины по боксу

Новости спорта: Сборную Украины по боксу возглавит бывший главный тренер команды Азербайджана Леонид Лоивский.

Кандидатуру Леонида Лоивского уже утвердила Федерация бокса Украины. Об этом сообщает XSPORT.

Ранее Лоивский возглавлял сборную Азербайджана, а в 1997 - 2007 и 2015 - 2016 годах работал главным тренером молодежной национальной команды Украины. Также Лоивский сотрудничал с "Украинскими атаманами".

На посту главного тренера сборной Украины по боксу Леонид Лоивский заменит Дмитрия Сосновского, который покинул команду после 14 лет работы. Официально Сосновский еще не сложил свои полномочия, поскольку его заявление об увольнении еще не подписано в Министерстве молодежи и спорта Украины.