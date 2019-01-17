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В честь Мухаммеда Али переименовали аэропорт в его родном Луисвилле

В честь Мухаммеда Али переименовали аэропорт в его родном Луисвилле
20:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Аэропорт в родном городе легенды бокса Мухаммеда Али, Луисвилле, был переименован в его честь.

В среду администрация аэропорта объявила о решении назвать аэропорт Международным аэропортом имени Мухаммеда Али.

"Мухаммед Али — один из самых известных людей, когда-либо ходивших по Земле, а его наследие гуманизма и атлетизма вдохновляет миллиарды людей. Важно, чтобы мы как родной его город продолжали это наследие, и переименование аэропорта — замечательный шаг", — подчеркнул мэр Луисвилля Грэг Фишер.

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"Мухаммед был гражданином мира, но он никогда не забывал тот город, в котором он родился и в котором начинал свой путь", — приводит слова вдовы Мухаммеда Али Лонни Али BoxingScene.

Сам Мухаммед Али в 1974 году после победы над чемпионом в супертяжёлом весе Джорджем Форманом напоминал, откуда он родом, подчеркивая, что он получил мировое признание, но начинал свой путь именно в Луисвилле.

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Аэропорт, Бокс, Луисвилль, Новости бокса, Мухаммед Али, Аэропорт Луисвилля.
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