В честь Мухаммеда Али переименовали аэропорт в его родном Луисвилле

В среду администрация аэропорта объявила о решении назвать аэропорт Международным аэропортом имени Мухаммеда Али.
"Мухаммед Али — один из самых известных людей, когда-либо ходивших по Земле, а его наследие гуманизма и атлетизма вдохновляет миллиарды людей. Важно, чтобы мы как родной его город продолжали это наследие, и переименование аэропорта — замечательный шаг", — подчеркнул мэр Луисвилля Грэг Фишер.
#Louisville is renaming its airport after #MuhammadAli https://t.co/MfZxp4GIeI pic.twitter.com/aK6D9oolUo
— Harry Triple O (@HarryO1975) 16 января 2019 г.
"Мухаммед был гражданином мира, но он никогда не забывал тот город, в котором он родился и в котором начинал свой путь", — приводит слова вдовы Мухаммеда Али Лонни Али BoxingScene.
Сам Мухаммед Али в 1974 году после победы над чемпионом в супертяжёлом весе Джорджем Форманом напоминал, откуда он родом, подчеркивая, что он получил мировое признание, но начинал свой путь именно в Луисвилле.