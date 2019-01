В честь Мухаммеда Али переименовали аэропорт в его родном Луисвилле

В среду администрация аэропорта объявила о решении назвать аэропорт Международным аэропортом имени Мухаммеда Али.

"Мухаммед Али — один из самых известных людей, когда-либо ходивших по Земле, а его наследие гуманизма и атлетизма вдохновляет миллиарды людей. Важно, чтобы мы как родной его город продолжали это наследие, и переименование аэропорта — замечательный шаг", — подчеркнул мэр Луисвилля Грэг Фишер.

#Louisville is renaming its airport after #MuhammadAli https://t.co/MfZxp4GIeI pic.twitter.com/aK6D9oolUo

— Harry Triple O (@HarryO1975) 16 января 2019 г.