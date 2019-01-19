Следующий бой Усика состоится в апреле

Новости спорта: Эдди Хирн рассказал, когда Александр Усик вернется на ринг.

Британский менеджер Эдди Хирн, являющийся сопромоутером абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, прокомментировал информацию о возможных соперниках украинца в случае его перехода в супертяжелый дивизион.

По словам Хирна, ясность с датой следующего боя и оппонентом Усика наступит в ближайшие дни. «Поветкин или Ортис? Я не уверен в этом и не знаю откуда взялись эти слухи. Не поймите меня неправильно, но это адские бои, чтобы "запрыгнуть" в супертяжелый дивизион, - цитирует Хирна Fightnews. - Если он хочет этого, я только за. Я увижу его в ближайшие дни в Нью-Йорке, чтобы запланировать следующую дату, которая, очевидно, будет в апреле».

Напомним, 17 января Александр Усик отметил свой день рождения.