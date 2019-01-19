Британский боксер Уайт: Кличко точно вернется

Новости спорта: Боксер-супертяжеловес Диллиан Уайт не сомневается, что бывший чемпион мира Владимир Кличко возобновит спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что Кличко ведёт переговоры о поединке с Уайтом, однако Владимир опроверг эту информацию. Диллиан говорит, что украинец врёт.

«Это ложь. Кличко точно вернётся. Мы предложили ему бой, и он сказал, что сначала ему нужно провести два боя, прежде чем он встретится с такими боксёрами, как я. Это является огромным комплиментом для меня, потому что он бывший чемпион мира, он правил дивизионом годами. Он хочет провести разминку. Так что он обязательно вернётся, 100 процентов.

Кличко — умный боец. Он умеет играться со СМИ. Он делал это на протяжении многих лет. Перед поединком с Джошуа, он сказал, что нет никаких шансов, что он вернётся. И вдруг объявили бой Джошуа против Кличко.

Джордж Форман вернулся. Кличко хочет сделать то же самое. Речь идёт о наследии, а не о деньгах. Ну вернётся и проиграет, ну и что? Однако если он вернётся и победит, это будет великолепно», — цитирует Уайта Boxingnews24.

Сегодня The Ring сообщили, что Кличко провёл переговоры со стриминговой платформой DAZN о контракте на три боя. По информации источников издания, Владимир не ведёт переговоров о матче с Уайтом.