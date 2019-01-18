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Известный российский боксер Ковалев обвиняется в нападении на женщину в США

Известный российский боксер Ковалев обвиняется в нападении на женщину в США
14:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев обвиняется в нападении на женщину.

Инцидент произошёл 9 июня прошлого года в городе Биг-Бэр, штат Калифорния, США, сообщает TMZ Sports.

Источники, связанные с делом, сообщают, что Ковалёв приставал к этой женщине на вечеринке. После того как она отказала ему, Сергей и его друг последовали за ней к её дому. Именно там произошло предполагаемое нападение.

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Женщина утверждает, что после удара боксёра у неё серьёзные травмы, включая сломанный нос, сотрясение мозга и смещение шейного диска.

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В полиции рассказали, что их сотрудники сразу начали поиски Ковалёва и арестовали его. Ему было предъявлено обвинение в нападении с применением силы, которое привело к серьёзным телесным повреждениям, что влечёт за собой максимальное наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Сергей предстал перед судом и не признал себя виновным. Повторное слушание должно состояться в марте.

Отметим, что через два месяца после этого инцидента Ковалёв был нокаутирован Элейдером Альваресом. Следующий бой Сергея — 2 февраля, он проведёт реванш с Альваресом.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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